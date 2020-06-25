Пожар в Курске на Моковской: спасли 50-летнего мужчину

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:08:58+03:00

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Сообщение о пожаре в областном центре на улице Моковской поступило 25 июня в первой половине дня. Спасателей вызвали обеспокоенные соседи, которые заметили в подъезде дым. Через несколько минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы провели разведку и установили, что дым идет из квартиры на последнем пятом этаже. Соседи пояснили, что внутри находится хозяин – 50-летний мужчина.

Чтобы проникнуть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать двери. Там они обнаружили курянина, который находился в неадекватном состоянии, к этому времени он уже успел надышаться угарным газом и получить ожоги. Его незамедлительно вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в лечебное учреждение. Также пожарные провели эвакуацию пяти жильцов соседних квартир. Больше никому из людей медпомощь не потребовалась. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, сгорели личные вещи, постельные принадлежности.

Этот пожар стал 40-м с начала текущего года в многоквартирном жилом фонде областного центра. По предварительным данным причиной стало курение в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает анализ пожаров прошлых лет, курение в состоянии алкогольного опьянения - причина большинства пожаров в жилье! И порядка 90% из них заканчиваются гибелью самого курящего.

ИСТОЧНИК KP.RU