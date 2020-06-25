На курянку завели дело за ложный донос

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:35:54+03:00

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СК завел уголовное дело против 32-летней жительницы Рыльского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия 16 июня женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 31-летний знакомый. В ходе доследственной проверки было установлено, что никакого изнасилования в отношении нее не было, сказали в СК.

Женщина признала свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU