2020-06-25T16:35:54+03:00
Происшествия

На курянку завели дело за ложный донос

Женщина сообщила, что ее изнасиловал знакомый
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело ведет Следственный комитетДело ведет Следственный комитетФото: предоставлено пресс-службой
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СК завел уголовное дело против 32-летней жительницы Рыльского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия 16 июня женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 31-летний знакомый. В ходе доследственной проверки было установлено, что никакого изнасилования в отношении нее не было, сказали в СК.

Женщина признала свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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