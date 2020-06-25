В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
В 2019 году в Курске впервые были выявлены очаги карантинного вредителя - американской белой бабочки. Для борьбы с ней специалистами регионального отделения Россельхознадзора разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции вредителя, проводился комплекс агротехнических и химических мероприятий по его уничтожению. Работу по борьбе с вредоносным насекомым продолжают и в этом году.
В данный период важно не терять времени и при появлении «паутинных гнезд» незамедлительно проводить борьбу с этим карантинным вредителем, сообщили в ведомстве.
Жителям области рекомендуют:
постоянно проводить осмотр древесно-кустарниковых насаждений и при появлении «паутинных гнезд» осуществлять их обрезку и уничтожение;
проводить обработку бактериальными препаратами, разрешенными к применению на территории РФ;
применять при высокой численности вредителя и невозможности добраться до гнезд разрешенные на территории РФ инсектициды строго с соблюдением СанПиН;
проводить уничтожение наиболее предпочитаемых насекомыми растений-хозяев (клен ясенелистный (американский), шелковица).
С более подробной информацией о вредителе и мероприятиями по борьбе с карантинным объектом можно ознакомиться на официальном сайте Управления Россельхознадзора www.tunadzor.ru – «Горячая линия. Опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка».
ИСТОЧНИК KP.RU