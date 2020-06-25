2020-06-25T16:26:42+03:00
Происшествия

В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой

Курян призывают проводить обработку бактериальными препаратами
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске вредителя впервые выявили в 2019 годуВ Курске вредителя впервые выявили в 2019 годуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В 2019 году в Курске впервые были выявлены очаги карантинного вредителя - американской белой бабочки. Для борьбы с ней специалистами регионального отделения Россельхознадзора разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции вредителя, проводился комплекс агротехнических и химических мероприятий по его уничтожению. Работу по борьбе с вредоносным насекомым продолжают и в этом году.

В данный период важно не терять времени и при появлении «паутинных гнезд» незамедлительно проводить борьбу с этим карантинным вредителем, сообщили в ведомстве.

Жителям области рекомендуют:

постоянно проводить осмотр древесно-кустарниковых насаждений и при появлении «паутинных гнезд» осуществлять их обрезку и уничтожение;

проводить обработку бактериальными препаратами, разрешенными к применению на территории РФ;

применять при высокой численности вредителя и невозможности добраться до гнезд разрешенные на территории РФ инсектициды строго с соблюдением СанПиН;

проводить уничтожение наиболее предпочитаемых насекомыми растений-хозяев (клен ясенелистный (американский), шелковица).

С более подробной информацией о вредителе и мероприятиями по борьбе с карантинным объектом можно ознакомиться на официальном сайте Управления Россельхознадзора www.tunadzor.ru – «Горячая линия. Опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области пострадало около 500 пчелосемей
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
На курянку завели дело за ложный донос
В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей
Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП
Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны
В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий
В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Курске открыли памятник Ветерану
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей