Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:09:09+03:00

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ДТП произошло 24 июня примерно в 16 ч. 00 минут на улице Санаторная вблизи дома 39 в деревне 1-я Моква Курского района Курской области.

- 30-летний водитель «Фольксваген» по предварительным данным врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «Шевроле», за рулем которого была 34-летняя женщина, - рассказали в ГИБДД региона.

По инерции "Шевроле" столкнулся с «Мицубиши», за рулем которой была 31-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП пассажиры 43-х и 58-и лет, которые находились в «Шевроле», получили травмы. Водители трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU