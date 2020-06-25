Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
По данным оперативного штаба на 7:30 25 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4747 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 52 женщины и 22 мужчины. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 20 человек, 50-64 года – 33 человека, старше 65 лет – 12 человек.
За время пандемии больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Курске - 2540. На втором месте Железногорский район - 336, на третьем - Курский - 211.
ИСТОЧНИК KP.RU