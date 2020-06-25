2020-06-25T13:12:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Меньше всего случаев заражения в Советском районе - 19Меньше всего случаев заражения в Советском районе - 19Фото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 7:30 25 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4747 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 52 женщины и 22 мужчины. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 20 человек, 50-64 года – 33 человека, старше 65 лет – 12 человек.

За время пандемии больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Курске - 2540. На втором месте Железногорский район - 336, на третьем - Курский - 211.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области пострадало около 500 пчелосемей
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
На курянку завели дело за ложный донос
В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей
Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП
Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны
В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий
В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Курске открыли памятник Ветерану
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей