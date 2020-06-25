2020-06-25T12:02:33+03:00
Победа

В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны

На днях в однокомнатную квартиру заселился 95-летний участник Великой Отечественной
Светлана ВОЛКОВА
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С каждым годом ветеранов становится все меньшеС каждым годом ветеранов становится все меньшеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В регионе в очереди на улучшение жилищных условий состоят девять ветеранов войны. Жилищные сертификаты на приобретение квартир они получат в 2020 году. Уже отметил новоселье Хаким Таипович Зайнулин, он заселился в однокомнатную квартиру на проспекте Дериглазова.

В ноябре этого года Хакиму Зайнулину исполнится 95 лет. Несмотря на солидный возраст, он удивил гостей игрой на гармошке и танцем.

В учебно-танковый батальон Советской армии Хаким Зайнулин был призван в 1944 году. После обучения стал курсантом 2-го гвардейского танкового училища командного состава, затем служил в 104-м гвардейском танковом полку. В 1953 году был назначен командиром мотоциклетного взвода учебно-танковой бригады Киевского военного округа, продолжал военную службу до 1960 года.

Всего в Курской области с 2008 года получили жилищные сертификаты и приобрели благоустроенные квартиры 4 637 ветеранов войны. Они обеспечиваются жильем в соответствии с указом «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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