В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:02:33+03:00

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В регионе в очереди на улучшение жилищных условий состоят девять ветеранов войны. Жилищные сертификаты на приобретение квартир они получат в 2020 году. Уже отметил новоселье Хаким Таипович Зайнулин, он заселился в однокомнатную квартиру на проспекте Дериглазова.

В ноябре этого года Хакиму Зайнулину исполнится 95 лет. Несмотря на солидный возраст, он удивил гостей игрой на гармошке и танцем.

В учебно-танковый батальон Советской армии Хаким Зайнулин был призван в 1944 году. После обучения стал курсантом 2-го гвардейского танкового училища командного состава, затем служил в 104-м гвардейском танковом полку. В 1953 году был назначен командиром мотоциклетного взвода учебно-танковой бригады Киевского военного округа, продолжал военную службу до 1960 года.

Всего в Курской области с 2008 года получили жилищные сертификаты и приобрели благоустроенные квартиры 4 637 ветеранов войны. Они обеспечиваются жильем в соответствии с указом «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

ИСТОЧНИК KP.RU