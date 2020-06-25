2020-06-25T11:29:52+03:00
Общество

В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий

Консультации можно получить до 6 июля
Ольга ДАНИЛОВА
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Консультацию можно получить по телефонуКонсультацию можно получить по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Управлении Роспотребнадзора по Курской области открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий и сроков ее годности.

До 6 июля можно проконсультироваться со специалистами по нормативным требованиям к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, получить рекомендации по выбору продуктов питания, узнать, куда обратиться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) на телефон центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области - 58-71-86.

Кроме того, для потребителей работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-93 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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