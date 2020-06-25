В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Калининграде установили памятный знак в честь курянина, участника штурма Кенигсберга, Героя Советского Союза Михаила Булатова.
Во время штурма города советскими войсками, 6 апреля 1945 года, командир отделения саперного батальона старший сержант Булатов под огнем противника обнаружил и лично обезвредил скрытые под асфальтом дороги Кенигсберг-Раушен 24 немецкие авиабомбы, обеспечив продвижение по этой дороге советским танкам, самоходным артиллерийским установкам и пехотным подразделениям.
За этот подвиг Михаилу Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. На месте его подвига, в районе форта № 5, установлен памятный знак.
Ранее КП сообщала, что в Курске открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU