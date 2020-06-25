2020-06-25T10:23:32+03:00
Победа

В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову

Памятник стоит на месте его подвига, в районе форта номер 5
Светлана ВОЛКОВА
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Михаила Алексеевича не стало в 2020 годуМихаила Алексеевича не стало в 2020 годуФото: предоставлено пресс-службой
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В Калининграде установили памятный знак в честь курянина, участника штурма Кенигсберга, Героя Советского Союза Михаила Булатова.

Во время штурма города советскими войсками, 6 апреля 1945 года, командир отделения саперного батальона старший сержант Булатов под огнем противника обнаружил и лично обезвредил скрытые под асфальтом дороги Кенигсберг-Раушен 24 немецкие авиабомбы, обеспечив продвижение по этой дороге советским танкам, самоходным артиллерийским установкам и пехотным подразделениям.

За этот подвиг Михаилу Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. На месте его подвига, в районе форта № 5, установлен памятный знак.

Ранее КП сообщала, что в Курске открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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