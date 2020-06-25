25 Июнь 2020 2020-06-25T09:57:48+03:00

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В Курске открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны.

На создание скульптурной композиции городская администрация выделила 3,6 млн. рублей. Проект воплотили в жизнь москвичи, архитектор Андрей Белый и скульптор Алексей Чебаненко. Именно они выиграли конкурс.

Прототипа у памятника нет. Правда, ветеран и мальчик, которому на голову он надел свою фуражку, напоминает кадр из советского фильма «Офицеры».

Инициатором создания памятника выступил почетный гражданин Курска, ветеран Великой Отечественной войны – Анатолий Павлович Щербаков.

В 16 лет он ушел на фронт добровольцем. После войны связал свою жизнь с армией, и сегодня, полковник в отставке, ведет активный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU