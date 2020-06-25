В Курске открыли памятник Ветерану
В Курске открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны.
На создание скульптурной композиции городская администрация выделила 3,6 млн. рублей. Проект воплотили в жизнь москвичи, архитектор Андрей Белый и скульптор Алексей Чебаненко. Именно они выиграли конкурс.
Прототипа у памятника нет. Правда, ветеран и мальчик, которому на голову он надел свою фуражку, напоминает кадр из советского фильма «Офицеры».
Инициатором создания памятника выступил почетный гражданин Курска, ветеран Великой Отечественной войны – Анатолий Павлович Щербаков.
В 16 лет он ушел на фронт добровольцем. После войны связал свою жизнь с армией, и сегодня, полковник в отставке, ведет активный образ жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU