2020-06-25T09:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
За сутки выписались 22 человекаЗа сутки выписались 22 человекаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека. В том числе за последние сутки выписали 22 пациента. Между тем. за последние сутки заболело в три раза больше курян, чем выздоровело от коронавируса.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4747 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1973 пациент: 121 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 88 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 24 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1600 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области пострадало около 500 пчелосемей
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
На курянку завели дело за ложный донос
В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей
Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП
Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны
В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий
В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Курске открыли памятник Ветерану
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей