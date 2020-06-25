25 Июнь 2020 2020-06-25T09:49:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека. В том числе за последние сутки выписали 22 пациента. Между тем. за последние сутки заболело в три раза больше курян, чем выздоровело от коронавируса.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4747 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1973 пациент: 121 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 88 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 24 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1600 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU