2020-06-25T09:44:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки заболело больше, чем выздоровелоЗа сутки заболело больше, чем выздоровелоФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 25 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4747 (+74) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1973 пациент: 121 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 88 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 24 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1600 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2744 (+22) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 30 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 424 человека. Снят карантин с 7328 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.

По состоянию на 25 июня всего нарастающим итогом проведено 94 769 исследований материала на COVID-19, в том числе за 24 июня проведено 1800 исследований. Всего проведено 4525 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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