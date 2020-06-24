За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:20:53+03:00

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Всего за сутки лже-работники службы безопасности банка с целью обогатиться за чужой счет позвонили более ста жителям Курской области. Как правило, те, кто прервал разговор сразу, сохранили свои деньги. Но для 17 человек общение с преступниками закончилось крупными финансовыми потерями. Общая сумма ущерба превысила 1400000 тысяч рублей.

Так сорокавосьмилетняя жительница Курска из неожиданного телефонного разговора с «сотрудницей банка» узнала, что ее счет взломан и с него пытаются перевести деньги. Женщина не поверила и положила трубку. Но злоумышленники проявили настойчивость. Через несколько минут курянке позвонил уже мужчина, который представился начальником отдела банка и заявил, что если не принять меры, сбережения будет невозможно спасти. Потерпевшая снова не захотела продолжать общение. Но в следующий раз, уже с другого номера ей набрал человек, который сказал, что является сотрудником правоохранительных органов. Он заверил женщину, что факты краж со счетов не редкость и посоветовал сотрудничать с банковскими работниками.

Почему-то в эти слова потерпевшая поверила. Она направилась к ближайшему банкомату и сняла наличными все свои деньги. Мошенники уверяли – единственный способ их сохранить – пополнить счета двух мобильных телефонов. Женщина сама перевела 146 тысяч на два незнакомых номера. Звонившие посоветовали курянке на следующий день написать заявление в полицию, уверяя, что после этого можно будет рассчитывать на выплату компенсации. По веселому тону собеседника курянка поняла, что стала жертвой обмана и сразу же обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU