В Курске могут построить парк-музей «Ратный град»

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:07:11+03:00

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В Курске обсуждается вопрос реконструкции острова Палея на реке Сейм. Остров находится в Сеймской округе в районе лодочной станции.

На территории живописного уголка рассматривается возможность строительства парка-музея «Ратный град» с тематическими площадками: древняя Русь, высокое средневековье, новое время (XVII век), Первая мировая война, Великая Отечественная война. Уже в ближайшие годы это место может стать ареной для проведения фестивалей исторических реконструкций.

А к 2025 году на территории парка планируется размещение Курского Кремля.

- Мы ставим задачу реформировать структуру отдыха и развлечений курян, привлекать внимание молодежи к истории Отечества. Поэтому, безусловно, заинтересованы в развитии острова. Он может стать мощным центром событийного туризма, привлекать в Курскую область гостей из других регионов. Кроме того, к 2032 году этот объект станет одной из основных площадок празднования 1000-летия Курска, - отметил вице-губернатор Александр Чуркин.

ИСТОЧНИК KP.RU