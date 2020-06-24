В Курской области стартовало выдвижение кандидатов на выборах в ГосДуму

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:02:40+03:00

В сентябре курянам предстоит вновь прийти на избирательные участки Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Дополнительные выборы в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва проводятся 13 сентября 2020 года в одномандатных избирательных округах. В Курской области они пройдут в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110.

Дополнительные выборы в регионе проводятся в связи с избранием Виктора Карамышева, депутата Государственной Думы России от Курской области, мэром города Курска в июне 2019 года.

В границы Сеймского одномандатного избирательного округа №110 входят:

город Курск (Железнодорожный и Сеймский административные округа), город Щигры, 18 муниципальных районов Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Касторенский, Кореневский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский, Курский (часть Курского района Бесединский, Ворошневский, Клюквинский, Лебяженский, Новопоселеновский, Полевской, Рышковский и Шумаковский сельсоветы).

Избирательная кампания стартовала с 23 июня со дня официального опубликования постановления ЦИК России.

Правом голоса на дополнительных выборах обладают свыше 450 тысяч избирателей. Голосование планируется организовать на 625 участках.

Организаторы выборов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Избирательная комиссия Курской области, 21 территориальная комиссия региона.

Период выдвижения кандидатов начинается с 24 июня и завершится 18 июля 2020 года, сообщили в облизбиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU