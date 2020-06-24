В Курске отключат воду

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:28:10+03:00

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 25 июня с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды на улице Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, улица 3 – я Песковская, Шоссейные переулки, улица Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-ой Литовский переулок.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по тел. 70-06-14.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU