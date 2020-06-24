В Курске отключат воду
В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 25 июня с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды на улице Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, улица 3 – я Песковская, Шоссейные переулки, улица Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-ой Литовский переулок.
Сделайте необходимый запас воды.
Справки по тел. 70-06-14.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).
ИСТОЧНИК KP.RU