2020-06-24T10:28:10+03:00
Происшествия

В Курске отключат воду

Курянам советуют сделать запас
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Отключения пройдут в Сеймском округеОтключения пройдут в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 25 июня с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды на улице Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, улица 3 – я Песковская, Шоссейные переулки, улица Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-ой Литовский переулок.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по тел. 70-06-14.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей
В Курске могут построить парк-музей «Ратный град»
В Курской области стартовало выдвижение кандидатов на выборах в ГосДуму
В Курске отключат воду
После реконструкции открыли дорогу Р-298, соединяющую Курскую и Воронежскую области
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 июня 2020 года составило 30 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июня 2020 года составило 4673 человека
Курянка украла у родственницы деньги и золото
В Курске сотрудников МВД будут судить за незаконную легализацию мигрантов
В Курской области сдать ЕГЭ предстоит 4581 выпускнику
В Курске открылись летние кафе
СберЛогистика расширила свое присутствие до 50 регионов России
В Курской области зафиксирована массовая гибель пчел
Курский СК расследует убийство женщины
В Курске столкнулись четыре автомобиля
В Курске пенсионерка подарила мошенникам более миллиона рублей
В Курске появится еще одно граффити
Карта распространения коронавируса в Курской области 23 июня 2020: какие районы лидируют
На курянина завели дело за то, что он выращивал коноплю
Курским медикам, работающим с больными коронавирусом, перечислили почти 96 миллионов рублей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: открылись музеи и библиотеки