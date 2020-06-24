После реконструкции открыли дорогу Р-298, соединяющую Курскую и Воронежскую области

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:55:36+03:00

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В Горшеченском районе после капитального ремонта открыли движение по участку автодороги Р-298. Дорога федерального значения соединяет Курскую и Воронежскую области.

По сути, это реконструкция, а не капремонт – из двух полос появилась качественное покрытие на четыре полосы движения. Сейчас интенсивность движения достигает 9 тысяч автомобилей в сутки.

Работы велись, опережая график, и завершены на месяц раньше намеченного срока. Дорожники отремонтировали 11 км трассы и расширили ее до четырех полос, выполнили покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины, организовали водоотвод с проезжей части. Для безопасности движения установлено барьерное ограждение, дорожные знаки и более 300 сигнальных столбиков, нанесена разметка. Построены четыре автобусные остановки и линии электроосвещения. Также в полосе отвода высажено более 200 деревьев.

- Эта дорога вторая по значимости в регионе после автодороги М-2 «Крым», и соединяет два промышленных центра – Воронеж и Курск. Отремонтированы 11 км. В дальнейшем работа по расширению этой дороги будет продолжена: сейчас на утверждении в ФАУ «Главгосэкспертиза России» находится проект капремонта участка км 144 – км 152, – сообщил Сергей Недялков, начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков Федерального дорожного агентства

ИСТОЧНИК KP.RU