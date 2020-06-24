24 Июнь 2020 2020-06-24T09:16:50+03:00

За сутки заболело больше, чем выписалось Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 23 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июня 2020 года составило 4673 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 24 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4673 (+66) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1921 пациент: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 85 – в Курской городской больнице №6; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 64 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 23 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1550 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2722 (+58) пациентов.

По состоянию на 24 июня всего нарастающим итогом проведено 92 969 исследований материала на COVID-19, в том числе за 23 июня проведено 1745 исследований. Всего проведено 3986 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU