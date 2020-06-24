2020-06-24T09:16:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июня 2020 года составило 4673 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 23 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
За сутки заболело больше, чем выписалосьЗа сутки заболело больше, чем выписалосьФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июня 2020 года составило 4673 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 24 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4673 (+66) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1921 пациент: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 85 – в Курской городской больнице №6; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 64 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 23 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1550 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2722 (+58) пациентов.

По состоянию на 24 июня всего нарастающим итогом проведено 92 969 исследований материала на COVID-19, в том числе за 23 июня проведено 1745 исследований. Всего проведено 3986 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей
В Курске могут построить парк-музей «Ратный град»
В Курской области стартовало выдвижение кандидатов на выборах в ГосДуму
В Курске отключат воду
После реконструкции открыли дорогу Р-298, соединяющую Курскую и Воронежскую области
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 24 июня 2020 года составило 30 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июня 2020 года составило 4673 человека
Курянка украла у родственницы деньги и золото
В Курске сотрудников МВД будут судить за незаконную легализацию мигрантов
В Курской области сдать ЕГЭ предстоит 4581 выпускнику
В Курске открылись летние кафе
СберЛогистика расширила свое присутствие до 50 регионов России
В Курской области зафиксирована массовая гибель пчел
Курский СК расследует убийство женщины
В Курске столкнулись четыре автомобиля
В Курске пенсионерка подарила мошенникам более миллиона рублей
В Курске появится еще одно граффити
Карта распространения коронавируса в Курской области 23 июня 2020: какие районы лидируют
На курянина завели дело за то, что он выращивал коноплю
Курским медикам, работающим с больными коронавирусом, перечислили почти 96 миллионов рублей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: открылись музеи и библиотеки