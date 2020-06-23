2020-06-23T19:50:04+03:00
Происшествия

Курянка украла у родственницы деньги и золото

Девушку отправили на исправработы
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ЧП произошло в Обоянском районеЧП произошло в Обоянском районеФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Обоянский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 23-летней местной жительницы, которая признана виновной в хищениях.

Как установлено в суде, девушка похитила с банковской карты родственницы семь тысяч рублей, а также золотые украшения на общую сумму более 50 тыс рублей.

Похищенные деньги она потратила на развлечения.

По приговору суда жительнице Обоянского района назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Причиненный материальный ущерб девушка полностью возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка украла у родственницы деньги и золото
В Курске сотрудников МВД будут судить за незаконную легализацию мигрантов
В Курской области сдать ЕГЭ предстоит 4581 выпускнику
В Курске открылись летние кафе
СберЛогистика расширила свое присутствие до 50 регионов России
В Курской области зафиксирована массовая гибель пчел
Курский СК расследует убийство женщины
В Курске столкнулись четыре автомобиля
В Курске пенсионерка подарила мошенникам более миллиона рублей
В Курске появится еще одно граффити
Карта распространения коронавируса в Курской области 23 июня 2020: какие районы лидируют
На курянина завели дело за то, что он выращивал коноплю
Курским медикам, работающим с больными коронавирусом, перечислили почти 96 миллионов рублей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: открылись музеи и библиотеки