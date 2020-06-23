Курянка украла у родственницы деньги и золото
Девушку отправили на исправработы
ЧП произошло в Обоянском районеФото: Из архива КП.
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Обоянский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 23-летней местной жительницы, которая признана виновной в хищениях.
Как установлено в суде, девушка похитила с банковской карты родственницы семь тысяч рублей, а также золотые украшения на общую сумму более 50 тыс рублей.
Похищенные деньги она потратила на развлечения.
По приговору суда жительнице Обоянского района назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.
Причиненный материальный ущерб девушка полностью возместила.
ИСТОЧНИК KP.RU