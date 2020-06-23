2020-06-23T19:09:09+03:00
Происшествия

В Курске сотрудников МВД будут судить за незаконную легализацию мигрантов

В группировку входил также чиновник райадминистрации
Ольга ДАНИЛОВА
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Группировка "заработала" 30 миллионов рублей по данным следствияГруппировка "заработала" 30 миллионов рублей по данным следствияФото: Из архива КП.
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В Курской области будут судить семь жителей Курской и Орловской областей. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой).

По версии следствия эти люди с 2013 года по 2019 год организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание в Российской Федерации 126 граждан Молдовы и Украины.

Организатор и другие члены группы подготавливали и предоставляли в региональное управление по вопросам миграции документы, позволяющие незаконно поставить иностранцев на миграционный учет, фиктивно зарегистрировать в Курской области. В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении гражданства Российской Федерации.

В состав организованной группы входили должностные лица отдела по вопросам миграции МО МВД России «Железногорский» и сотрудник администрации Железногорского района Курской области.

Члены организованной группы получили вознаграждение в общей сумме около 30 миллионов рублей.

Группу "накрыли" сотрудники УФСБ России по Курской области.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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