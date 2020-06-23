23 Июнь 2020 2020-06-23T18:56:30+03:00

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В этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией ЕГЭ проводится только для приема на обучение в вузы. Как рассказали в региональном комитете образования и науки, для участников на экзаменах будут обеспечены все меры безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Приобретены средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, антисептические средства. До и после каждого экзамена будет проводиться дезинфекция пунктов их проведения. При расстановке рабочих мест учтена социальная дистанция.

В Курской области сдать ЕГЭ предстоит 4581 выпускнику. Проходить экзамены будут на 47 площадках. Для тех, кто по медицинским показаниям не может прибыть лично, создано семь пунктов на дому. Проведение испытаний будут обеспечивать около 2,5 тысячи специалистов.

Для отработки технологии экзаменов и настройки оборудования проводятся тренировочные мероприятия регионального и всероссийского уровней.

Так, 18 июня во всех пунктах ЕГЭ в Курской области в штатном режиме без технологических сбоев проведено региональное тренировочное мероприятие по английскому языку (письменно) и обществознанию. Планируется еще два всероссийских: 25 июня по русскому языку и 26 июня по английскому языку (разговорный), а также пробный экзамен по географии 29 июня. Первые испытания по географии, литературе, информатике пройдут уже 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU