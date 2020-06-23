В Курске открылись летние кафе

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:33:52+03:00

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С 22 июня в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг (в ред. 19.06.2020 № 242-рг) в Курске возобновили свою работу сезонные (летние) кафе. Ранее эти заведения могли работать только на вынос или на доставку. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе позволила им вернуться к работе. Главное условие - строгое соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Предприятиям общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 необходимо:

осуществлять контроль температуры тела работников;

организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками;

обеспечить контроль применения работниками средств индивидуальной защиты;

размещать столы на расстоянии 1,5 метра;

проводить усиленную дезинфекцию;

осуществлять обработку всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами или применять одноразовую посуду.

Комитет экономического развития города на регулярной основе будет контролировать соблюдение вновь открывшимися предприятиями общественного питания всех установленных требований и рекомендаций, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU