В Курской области зафиксирована массовая гибель пчел

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:06:10+03:00

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В Беловском районе зафиксированы падежи пчёл у местных пасечников. По официальной информации в Беловском районе погибло 35 пчелосемей.

В районе встретились пчеловоды, аграрии, представители муниципальной власти Беловского, Большесолдатского и Суджанского районов, прокуратуры, ветеринарной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, комитета АПК и Агросоюза Курской области.

От имени пострадавшей стороны выступил председатель общества пчеловодов Беловского района Сергей Крухмалев. Из 25 семей, находившихся на территории его домовладения в селе Щеголек, не выжила ни одна. По словам пчеловода, местный хозяйственник Владимир Губарев не предупредил его и других пасечников о том, что в определенный период будет производиться обработка полей цветущего рапса. Это привело к гибели пчел от пестицидов, что уже подтверждено лабораторно. Ожидаются результаты анализов погибших пчелосемей еще с одной пасеки. Оба пострадавших пчеловода имеют ветеринарно-санитарные паспорта на пасеку, а значит, могут обратиться в суд.

- В Государственной Думе сегодня рассматривается законопроект о пчеловодстве, который ужесточает требования к использованию препаратов 1 класса опасности, обязательному информированию пчеловодов за пять дней до начала обработки полей. Закон также предлагает передать надзорные функции за использованием пестицидов соответствующим федеральным органам. Мы ждем внесения этих поправок, - сказал председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.

О необходимости принимать общие решения говорили и сами пчеловоды. В итоге они решили обратиться в Агросоюз Курской области, который готов поддержать их и направить обращение в Государственную Думу о скорейшем принятии закона о защите и развитии пчеловодства. На собрании пчеловоды попросили, чтобы местная власть помогла им с выделением земель под посев медоносных культур, а аграрии оказали содействие в их севе. Это предложение было всеми одобрено.

ИСТОЧНИК KP.RU