Курский СК расследует убийство женщины

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:58:52+03:00

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СК расследует уголовное дело против 46-летнего жителя Орла, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия в ночь на 19 июня мужчина вместе со своей 70-летней матерью ехал на автомобиле по территории Курской и Орловской областей.

Родственники стали ссориться и орловчанин стал избивать мать по голове. Затем он припарковал свой автомобиль около одного из домов в деревне Сергеевка Фатежского района Курской области, после чего покинул его, оставив мать лежащей на переднем пассажирском сиденье. Женщина от полученных травм умерла в машине.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU