В Курске столкнулись четыре автомобиля
ДТП произошло на проспекте Дериглазова
Авария произошла днем 23 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
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Четыре автомобиля столкнулись 23 июня в Северном микрорайоне Курска на проспекте Дериглазова. ДТП произошло рядом с поворотом на Чаплыгино приблизительно в половине второго дня. Здесь столкнулись ВАЗ 2114, ВАЗ 21099, "Лада Калина" и "Peugeot".
Три человека ранены в ДТП.
Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии, добавили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU