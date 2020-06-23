В Курске столкнулись четыре автомобиля

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:05:56+03:00

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Четыре автомобиля столкнулись 23 июня в Северном микрорайоне Курска на проспекте Дериглазова. ДТП произошло рядом с поворотом на Чаплыгино приблизительно в половине второго дня. Здесь столкнулись ВАЗ 2114, ВАЗ 21099, "Лада Калина" и "Peugeot".

Три человека ранены в ДТП.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии, добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU