2020-06-23T13:10:17+03:00
Происшествия

В Курске пенсионерка подарила мошенникам более миллиона рублей

Женщина перечислила преступникам свои деньги и сумму кредита
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает мошенниковПолиция разыскивает мошенниковФото: Из архива КП.
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Преступники действовали по проверенной схеме. Жительнице Центрального округа Курска позвонили якобы «из банка». Собеседники обратились к ней по имени отчеству и сообщили, что с ее счета кто-то пытается списать средства. Вежливые "сотрудники банка" предложили спасти деньги и для этого потребовали четко выполнять их инструкции.

Пенсионерку направили в торговый центр и объяснили, что сбережения необходимо перевести на несколько безопасных счетов. Потерпевшая своими руками через банкомат совершила три транзакции по 350 тысяч рублей каждый на указанные чужие счета. Но этого преступникам показалось мало. Они обманом заставили женщину взять кредит и эти деньги также «спасти» на безопасном счете. В результате мошенники получили сумму соизмеримую с ценой однокомнатной квартиры или новой иномарки – 1355000 рублей.

В отделе полиции пенсионерка рассказала, что собиралась потратить эти деньги на обучение своего сына и решение квартирного вопроса. Она призналась, что слышала из СМИ о том, как действуют мошенники, но почему-то поверила незнакомцам. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Оперативниками направлены необходимы запросы в кредитные учреждения для установления личности владельцев счетов, на которые ушли деньги. Установлено, что злоумышленники действовали из удаленного региона страны, ведется расследование, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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