В Курске появится еще одно граффити

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:18:47+03:00

Разрисуют забор завода ЖБИ рядом со скейт-парком на КЗТЗ

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Ко Дню молодежи России в Курске появится новое граффити.

Курская молодежь предлагает украшать город граффити, особенно в местах скопления людей. Так, на нескольких секциях забора завода ЖБИ рядом со скейт-парком на КЗТЗ, появится стрит-арт объект с символикой Дня молодежи этого года и изображением снарядов для активного отдыха: скейт, самокат, ролики.

Художник – курянин Дмитрий Борисенко.

Проект реализует управление молодежной политики, ФКиС Курска и комитет молодежной политики и туризма Курской области, пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU