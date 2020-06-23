В Курске появится еще одно граффити
Разрисуют забор завода ЖБИ рядом со скейт-парком на КЗТЗ
Художник – курянин Дмитрий БорисенкоФото: предоставлено пресс-службой
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Ко Дню молодежи России в Курске появится новое граффити.
Курская молодежь предлагает украшать город граффити, особенно в местах скопления людей. Так, на нескольких секциях забора завода ЖБИ рядом со скейт-парком на КЗТЗ, появится стрит-арт объект с символикой Дня молодежи этого года и изображением снарядов для активного отдыха: скейт, самокат, ролики.
Художник – курянин Дмитрий Борисенко.
Проект реализует управление молодежной политики, ФКиС Курска и комитет молодежной политики и туризма Курской области, пояснили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU