Карта распространения коронавируса в Курской области 23 июня 2020: какие районы лидируют

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:58:21+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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По данным оперативного штаба на 7:30 23 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4607 (+57) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 31 женщина и 26 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 18 человек, 50-64 года – 18 человек, старше 65 лет – 15 человек.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Курске - 2480. На втором месте Железногорский район - 325, на третьем - Курский район - 204.

ИСТОЧНИК KP.RU