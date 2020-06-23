Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: открылись музеи и библиотеки
С 22 июня музеи и библиотеки Курской области с учетом мер безопасности в условиях действующих ограничений начали прием одиночных посетителей.
Как рассказала председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина, их будут обслуживать при наличии маски и перчаток, на входе в учреждения установлены санитайзеры. Для соблюдения социальной дистанции в библиотеках предусмотрена специальная разметка, а в музеях - маршрутизация потока. При наличии симптомов ОРВИ посетителям от походов в учреждения необходимо воздержаться.
В библиотеках открыты только отделы абонемента. Кроме того, доступны электронной каталог, виртуальная справочная служба, возможность продления срока пользования книгами онлайн. Все мероприятия пока также проводятся в режиме онлайн. Доступ к книжному фонду и автоматизированным рабочим местам закрыт.
Часы работы работы музеев и библиотек можно уточнить на их официальных сайтах, а также на страницах официальных групп в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU