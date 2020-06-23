2020-06-23T10:56:54+03:00
Происшествия

В Курске школьник на мопеде попал в ДТП

Авария произошла в Сеймском округе
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП случилось вечеромДТП случилось вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 22 июня примерно в 16.00. 19-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны улицы Крюкова по улице Менделеева в направлении автодороги М-2 «Крым».

- По пути следования напротив дома № 59/1 по улице Менделеева иномарка врезалась в мопед "Орион", под управлением рассказали в ГИБДД.

Мопед ехал во встречном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с ранениями был доставлен в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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