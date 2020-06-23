23 Июнь 2020 2020-06-23T09:54:15+03:00

За последние сутки от коронавируса умерла еще одна женщина Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года составило 28 человек. В том числе за последние сутки умерла 60-летняя женщина. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 23 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4607 (+57) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1915 пациентов: 132 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 29 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1514 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 2664 (+73) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU