2020-06-23T09:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года составило 28 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
За последние сутки от коронавируса умерла еще одна женщинаЗа последние сутки от коронавируса умерла еще одна женщинаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года составило 28 человек. В том числе за последние сутки умерла 60-летняя женщина. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 23 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4607 (+57) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1915 пациентов: 132 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 29 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1514 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 2664 (+73) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 23 июня 2020 года составило 28 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 июня 2020 года составило 4607 человек
В Курской области прав лишились 45 водителей
Курского подполковника полиции заподозрили в шпионаже на СБУ
Под Курском в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
Карта распространения коронавируса в Курской области 22 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курске иномарка сбила велосипедиста
Скидку до 3,5 процентных пункта предоставит Сбербанк на ставку по ипотеке в новостройке
В Курской облбольнице появится система электронной очереди
В ковидные стационары Курской области в июне поступило 32 аппарата ИВЛ
В Курской области возобновляют работу межрегиональные ярмарки
В Курской области от коронавируса на 22 июня 2020 года умерли 27 человек
В Курской области коронавирус обнаружили еще у 68 человек
В трех районах Курской области введен особый противопожарный режим
В Курске обустраивают зону отдыха "Новая Боевка"
Карта распространения коронавируса в Курской области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
У 79 жителей Курской области диагностировали коронавирус на 21 июня
Спасатели предупреждают курян о дождях с грозами
Тело семилетнего ребенка нашли в водохранилище в Курской области