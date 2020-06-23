Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 июня 2020 года составило 4607 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:49:11+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 23 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 23 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4607 (+57) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1915 пациентов: 132 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 69 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 29 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1514 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 2664 (+73) пациентов.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 325 человек. Снят карантин с 7185 человек.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.

По состоянию на 23 июня всего нарастающим итогом проведено 91224 исследования материала на COVID-19, в том числе за 22 июня проведено 1598 исследований.

Всего проведено 3084 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU