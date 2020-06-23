Курского подполковника полиции заподозрили в шпионаже на СБУ

23 Июнь 2020 2020-06-23T02:25:54+03:00

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В понедельник, 22 июня, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ России врио начальника районного отдела УМВД по Золотухинскому району Курской области.

Подполковника полиции Дмитрия Борзенкова заподозрили в шпионаже: предположительно, он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) секретную информацию. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК России – «Государственная измена», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

«Подполковник Дмитрий Борзенков задержан. По данным контрразведки, офицер был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну», - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Руководство областного главка МВД проводит служебную проверку, по результатам которой подполковник будет уволен из рядов «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Вероятно, своих должностей лишатся и начальники Борзенкова.

По версии следствия, 39-летний полицейский передавал СБУ мобильные планы и другие секретные данные, связанные участком границы между Курской областью и украинскими городами Сумы и Конотопом.

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ИСТОЧНИК KP.RU