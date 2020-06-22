Под Курском в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:25:17+03:00

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ДТП произошло 22 июня в 15.40, сообщили в УМВД региона.

ИЖ2717 под управлением 33-летнего водителя ехал со стороны Курска в сторону поселка Медвенка. По пути легковушка врезалась в мотоцикл "Хонда". За рулем мотоцикла был 36-летний водитель.

- В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и женщина-пассажир, - рассказали в УМВД.

Причины аварии уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU