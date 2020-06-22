Под Курском в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
Авария произошла на трассе "Крым"
ДТП случилось на федеральной трассеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 22 июня в 15.40, сообщили в УМВД региона.
ИЖ2717 под управлением 33-летнего водителя ехал со стороны Курска в сторону поселка Медвенка. По пути легковушка врезалась в мотоцикл "Хонда". За рулем мотоцикла был 36-летний водитель.
- В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и женщина-пассажир, - рассказали в УМВД.
Причины аварии уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU