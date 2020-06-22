2020-06-22T16:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 22 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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Курян просят соблюдать масочный режимКурян просят соблюдать масочный режимФото: Из архива КП.
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Как уже сообщала КП, по данным оперативного штаба на 7:30 22 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4550 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего больных в Курске - 2466 (+59); на втором месте Железногорск - 272, на третьем - Курский район - 204 (+1).

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 27 мужчин.

Возраст больных: до года – 1 человек, 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 5 человек, 30-49 лет – 14 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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