В Курске иномарка сбила велосипедиста

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:02:04+03:00

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ДТП произошло 21 июня примерно в семь часов вечера вблизи дома 1 по улице Широкая Курска.

По предварительным данным здесь 27-летний велосипедист, ехавший по улице Широкая со стороны ПЛК в направлении 1-го Ольховского переулка напротив столкнулся с автомобилем «Тойота».

За рулем иномарки был 45-летний водитель. Он ехал в попутном направлении по улице Широкая. В результате ДТП велосипедист госпитализирован с травмами. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU