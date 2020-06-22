В Курске иномарка сбила велосипедиста
ДТП произошло в районе ПЛК
ДТП произошло вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 21 июня примерно в семь часов вечера вблизи дома 1 по улице Широкая Курска.
По предварительным данным здесь 27-летний велосипедист, ехавший по улице Широкая со стороны ПЛК в направлении 1-го Ольховского переулка напротив столкнулся с автомобилем «Тойота».
За рулем иномарки был 45-летний водитель. Он ехал в попутном направлении по улице Широкая. В результате ДТП велосипедист госпитализирован с травмами. Водитель трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU