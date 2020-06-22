В Курской облбольнице появится система электронной очереди
В поликлинике областной больницы появится программно-аппаратный комплекс «Система управления очередью и предварительной записи».
Такой комплекс поможет повысить эффективность работы клиники, изменит принцип деятельности регистратуры и организует доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, считают местные власти.
- Электронная очередь сокращает время ожидания приема у специалиста, позволяет равномерно распределить потоки пациентов в течение дня, - рассказал главный врач больницы Дмитрий Поляков.
Наличие такой системы важно для организации работы поликлиники по принципу бережливого производства, который подразумевает экономию времени, ресурсов и психологический комфорт для всех посетителей и сотрудников учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU