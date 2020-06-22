2020-06-22T13:30:17+03:00
Общество

В Курской облбольнице появится система электронной очереди

Новшество профинансирует инвестор
Ольга ДАНИЛОВА
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Медпомощь в регионе, возможно, станет получить прощеМедпомощь в регионе, возможно, станет получить прощеФото: Из архива КП.
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В поликлинике областной больницы появится программно-аппаратный комплекс «Система управления очередью и предварительной записи».

Такой комплекс поможет повысить эффективность работы клиники, изменит принцип деятельности регистратуры и организует доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, считают местные власти.

- Электронная очередь сокращает время ожидания приема у специалиста, позволяет равномерно распределить потоки пациентов в течение дня, - рассказал главный врач больницы Дмитрий Поляков.

Наличие такой системы важно для организации работы поликлиники по принципу бережливого производства, который подразумевает экономию времени, ресурсов и психологический комфорт для всех посетителей и сотрудников учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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