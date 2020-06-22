В ковидные стационары Курской области в июне поступило 32 аппарата ИВЛ

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:50:20+03:00

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В три медучреждения, где лечат пациентов с COVID-19, в июне поступило 32 новых аппарата искусственной вентиляции легких, 27 из них приобретено за счет областного бюджета, сообщает региональный комитет здравоохранения.

17 аппаратов, выпущенных предприятием «Тритон-Электроникс», направлено в Курскую городскую больницу скорой медицинской помощи, 5 единиц «Rochen Altum 300» - в областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, 10 производства «Авента-М» - в городскую больницу №6.

Ранее в последнее учреждение уже поступало 10 аналогичных аппаратов, они еще находятся на диагностике. Новая партия от «Авента-М» выпущена в мае этого года, после получения производителем разрешительных документов больница сможет ввести их в эксплуатацию.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в мае произошли пожары с гибелью пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года; производитель отозвал их для дополнительной проверки.

Всего в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них - по договоренности с Минпромторгом РФ. Всего в регион поступило уже 42 аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU