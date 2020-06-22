2020-06-22T12:50:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В ковидные стационары Курской области в июне поступило 32 аппарата ИВЛ

Больше всего аппаратов направлено в БСМП
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В Курске сохраняется сложная обстановка с заболеваемостьюВ Курске сохраняется сложная обстановка с заболеваемостьюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В три медучреждения, где лечат пациентов с COVID-19, в июне поступило 32 новых аппарата искусственной вентиляции легких, 27 из них приобретено за счет областного бюджета, сообщает региональный комитет здравоохранения.

17 аппаратов, выпущенных предприятием «Тритон-Электроникс», направлено в Курскую городскую больницу скорой медицинской помощи, 5 единиц «Rochen Altum 300» - в областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, 10 производства «Авента-М» - в городскую больницу №6.

Ранее в последнее учреждение уже поступало 10 аналогичных аппаратов, они еще находятся на диагностике. Новая партия от «Авента-М» выпущена в мае этого года, после получения производителем разрешительных документов больница сможет ввести их в эксплуатацию.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в мае произошли пожары с гибелью пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года; производитель отозвал их для дополнительной проверки.

Всего в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них - по договоренности с Минпромторгом РФ. Всего в регион поступило уже 42 аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
Карта распространения коронавируса в Курской области 22 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курске иномарка сбила велосипедиста
Скидку до 3,5 процентных пункта предоставит Сбербанк на ставку по ипотеке в новостройке
В Курской облбольнице появится система электронной очереди
В ковидные стационары Курской области в июне поступило 32 аппарата ИВЛ
В Курской области возобновляют работу межрегиональные ярмарки
В Курской области от коронавируса на 22 июня 2020 года умерли 27 человек
В Курской области коронавирус обнаружили еще у 68 человек
В трех районах Курской области введен особый противопожарный режим
В Курске обустраивают зону отдыха "Новая Боевка"
Карта распространения коронавируса в Курской области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
У 79 жителей Курской области диагностировали коронавирус на 21 июня
Спасатели предупреждают курян о дождях с грозами
Тело семилетнего ребенка нашли в водохранилище в Курской области