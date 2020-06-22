2020-06-22T11:32:17+03:00
Экономика

В Курской области возобновляют работу межрегиональные ярмарки

До конца июля пройдет три распродажи
Ольга ДАНИЛОВА
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Экономика пытается возобновить работу в обычном режимеЭкономика пытается возобновить работу в обычном режимеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как сообщили в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, в июне-июле планируется проведение трех межрегиональных ярмарок:

с 29 июня по 4 июля в Курчатове на территории, прилегающей к РК «Камелот», по адресу: проспект Коммунистический, 29;

с 6 по 11 июля в Курске на территории площади Советов (перед цирком);

с 13 по 18 июля в Курске на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия», по адресу: ул. Октябрьская, 80А.

Курянам предлагают приобрести продовольственные и промышленные товары: трикотажные изделия, текстиль, обувь, хозяйственные товары и посуду, парфюмерно-косметическую и сувенирную продукцию, детские игрушки и другие - все напрямую от производителя, а также оригинальные товары по доступным ценам.

При посещении ярмарок покупателями должны строго соблюдаться меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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