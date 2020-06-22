В Курской области от коронавируса на 22 июня 2020 года умерли 27 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:58:46+03:00

За последние сутки от коронавируса умер еще один человек Фото: Из архива КП.

За последние сутки скончался еще один мужчина

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На сегодняшний день от коронавируса в Курской области скончалось 27 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина, 61 года. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 317 человек. Снят карантин с 7132 человек.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4550 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1932 пациента: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 98 – в Курской городской больнице №6; 79 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 26 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1524 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU