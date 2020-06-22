В трех районах Курской области введен особый противопожарный режим

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:41:43+03:00

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В Обоянском, Конышевском районах и Льгове введен особый противопожарный режим. Такая мера предпринята в связи с установившимся четвертым классом пожарной опасности и высокой температурой воздуха. Напомним, что при введении данного режима запрещено разводить открытый огонь, штрафы на нарушения правил пожарной безопасности возрастают практически в два раза.

Сотрудниками надзорных органов Главного управления составлено два протокола на нарушителей в Курске и Обоянском районе. Прогнозируется установление четверного класса пожарной опасности на всей территории области.

За сутки на территории региона зарегистрировано 12 пожаров, большая часть сообщений (10) – горение мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU