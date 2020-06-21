В Курске обустраивают зону отдыха "Новая Боевка"
В парке им. 50-летия ВЛКСМ инвестор возводит масштабную общественную зону отдыха. Реализовано 80% первой очереди ввода парка в эксплуатацию на территории трех гектар. На эти цели потрачено около 20 млн рублей.
«Новая Боевка» представляет собой несколько зон с бесплатным доступом для курян. Предусмотрен общественный пляж, беседки, арт-объекты и малые архитектурные формы. Организовываются площадки для активного отдыха и спорта - устанавливается скалодром, закончена спортивная площадка для игры в большой теннис и мини-футбол, разработан проект полосы препятствий.
К сентябрю планируется поставить первые пять домиков экоотеля. Зимой планируется подготовить трассы для лыжни и тюбинга. Окончание реализации проекта намечено на май 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU