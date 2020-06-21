2020-06-21T22:43:20+03:00
Общество

В Курске обустраивают зону отдыха "Новая Боевка"

К сентябрю здесь поставят первые домики экоотеля
Ольга ДАНИЛОВА
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«Новая Боевка» представляет собой несколько зон с бесплатным доступом для курян«Новая Боевка» представляет собой несколько зон с бесплатным доступом для курянФото: предоставлено пресс-службой
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В парке им. 50-летия ВЛКСМ инвестор возводит масштабную общественную зону отдыха. Реализовано 80% первой очереди ввода парка в эксплуатацию на территории трех гектар. На эти цели потрачено около 20 млн рублей.

«Новая Боевка» представляет собой несколько зон с бесплатным доступом для курян. Предусмотрен общественный пляж, беседки, арт-объекты и малые архитектурные формы. Организовываются площадки для активного отдыха и спорта - устанавливается скалодром, закончена спортивная площадка для игры в большой теннис и мини-футбол, разработан проект полосы препятствий.

К сентябрю планируется поставить первые пять домиков экоотеля. Зимой планируется подготовить трассы для лыжни и тюбинга. Окончание реализации проекта намечено на май 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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