Спасатели предупреждают курян о дождях с грозами

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:18:38+03:00

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду

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По прогнозу синоптиков, на территории Курской области 21 июня ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ливни и град. Ветер восточной четверти 7-12 м/с, при грозах - порывы 15-20 м/с. Температура по области: 24º - 29º .

Для избежания несчастных случаев специалисты ГУ МЧС по Курской области просят соблюдать меры безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии - припаркуйтеь вдали от деревьев.

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU