Тело семилетнего ребенка нашли в водохранилище в Курской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:01:57+03:00

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Сообщение об утоплении семилетнего ребенка в Курчатовском водохранилище поступило к местным следователям 19 июня в 18.30. В ходе осмотра места происшествия и опроса свидетелей силовики выяснили, что ребенок вместе со своим 10-летним братом пришли к водоему без взрослых. Когда младший мальчик начал тонуть, его старший стал звать на помощь. Однако спасти ребенка не удалось. Уже во время поисковых работ тело нашли и вытащили из воды.

По данному факту Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курской области начал проверку. Назначено проведение медицинской судебной экспертизы.

Напомним, на пруду в Касторенском районе утонул 35-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU