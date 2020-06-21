2020-06-21T09:10:16+03:00
Происшествия

В Курской области 35-летний мужчина утонул в пруду

Еще двое жителей региона оказались в воде вместе с перевернутой лодкой
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

ЧП на воде случилось в Касторенском районе в селе Успенка. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, местные жители вызвали спасателей в 14.40, а уже через десять минут сами нашли тело 35-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Едва не закончилась трагедией прогулка на лодке для еще двух курян. К сотрудникам региональной аварийно-спасательной службы, которые патрулировали на катере реку Сейм, обратилась проплывающая мимо семья. Они рассказали, что буквально в 50 метрах, недалеко от пляжа в районе предприятия «Элеватормельмаш» перевернулась лодка. В воде оказались два человека. Через минуту спасатели прибыли на место. Около небольшого острова из коряг и веток они заметили мужчину и женщину, а рядом - перевернутое судно.

- Как выяснилось, отдыхающие были без средств спасения, которые в обязательном порядке необходимо использовать во время речных прогулок, - отметил Максим Солонин, начальник группы поисково-спасательных водолазных работ АСС Курской области. - Жилеты плавали рядом, как и некоторые личные вещи курян.

При каких обстоятельствах лодка перевернулась, отдыхающие не пояснили. Спасатели помогли купальщикам забраться в лодку, взяли на трос плавсредство и доставили на берег. Медицинская помощь паре не понадобилась, она благополучно отправились по своим делам.

Спасатели просят курян соблюдать правила поведения на воде и не пренебрегать мерами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У 79 жителей Курской области диагностировали коронавирус на 21 июня
Спасатели предупреждают курян о дождях с грозами
Тело семилетнего ребенка нашли в водохранилище в Курской области
В Курской области 35-летний мужчина утонул в пруду
В Кукуевке под Курском начали отсыпать фрезератом дороги
Курян приглашают в «Школу предпринимателей»
В Курске обнаружили работающие киберклубы
Куряне могут обращаться в Следственный комитет через соцсеть
Курские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Быть блогером»
В Курской области создадут детский хоспис
В Курской области продолжается реконструкция автодороги Крым – Иванино
В Курской области клещи покусали 557 детей
На курянку завели дело за то, что она сорвала погон у полицейского
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Курян предупредили о дожде и грозах
Курянин продал технику из съемной квартиры
В Курске на Магистральном проезде произошел пожар
Карта распространения коронавируса в Курской области 19 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пневмоний
В Курске будут работать 195 избирательных участков
В Курской области школы будут строить с привлечением частных инвестиций
Курянин спас тонущего школьника
Коронавирус подтвердился еще у 77 курян