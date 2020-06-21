В Курской области 35-летний мужчина утонул в пруду

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:10:16+03:00

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ЧП на воде случилось в Касторенском районе в селе Успенка. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, местные жители вызвали спасателей в 14.40, а уже через десять минут сами нашли тело 35-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Едва не закончилась трагедией прогулка на лодке для еще двух курян. К сотрудникам региональной аварийно-спасательной службы, которые патрулировали на катере реку Сейм, обратилась проплывающая мимо семья. Они рассказали, что буквально в 50 метрах, недалеко от пляжа в районе предприятия «Элеватормельмаш» перевернулась лодка. В воде оказались два человека. Через минуту спасатели прибыли на место. Около небольшого острова из коряг и веток они заметили мужчину и женщину, а рядом - перевернутое судно.

- Как выяснилось, отдыхающие были без средств спасения, которые в обязательном порядке необходимо использовать во время речных прогулок, - отметил Максим Солонин, начальник группы поисково-спасательных водолазных работ АСС Курской области. - Жилеты плавали рядом, как и некоторые личные вещи курян.

При каких обстоятельствах лодка перевернулась, отдыхающие не пояснили. Спасатели помогли купальщикам забраться в лодку, взяли на трос плавсредство и доставили на берег. Медицинская помощь паре не понадобилась, она благополучно отправились по своим делам.

Спасатели просят курян соблюдать правила поведения на воде и не пренебрегать мерами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU