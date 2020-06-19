Курян приглашают в «Школу предпринимателей»

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:29:08+03:00

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Региональная «Школа предпринимателей» вновь готова принять своих учеников. Образовательный проект, разработанный центром «Мой бизнес», стартует 23 июня.

Опытные или только начинающие свое дело представители сферы бизнеса получат свежие знания о предпринимательской деятельности. Обучение включает изучение следующих тем: «Основы предпринимательской деятельности», «Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства», «Менеджмент и маркетинг: основные понятия и применение в бизнесе», «Кадровое делопроизводство и регулирование трудовых правоотношений в сфере малого и среднего предпринимательства».

Встречи пройдут в онлайн-режиме с обсуждением практических ситуаций, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.

Прием заявок уже идет на сайте http://cpp46.ru и по номеру телефона: 8 (4712) 70-33-77.

ИСТОЧНИК KP.RU