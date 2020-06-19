2020-06-19T18:29:08+03:00
Общество

Курян приглашают в «Школу предпринимателей»

Образовательный проект стартует 23 июня
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Встречи пройдут в онлайн-режиме с обсуждением практических ситуацийВстречи пройдут в онлайн-режиме с обсуждением практических ситуацийФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Региональная «Школа предпринимателей» вновь готова принять своих учеников. Образовательный проект, разработанный центром «Мой бизнес», стартует 23 июня.

Опытные или только начинающие свое дело представители сферы бизнеса получат свежие знания о предпринимательской деятельности. Обучение включает изучение следующих тем: «Основы предпринимательской деятельности», «Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства», «Менеджмент и маркетинг: основные понятия и применение в бизнесе», «Кадровое делопроизводство и регулирование трудовых правоотношений в сфере малого и среднего предпринимательства».

Встречи пройдут в онлайн-режиме с обсуждением практических ситуаций, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.

Прием заявок уже идет на сайте http://cpp46.ru и по номеру телефона: 8 (4712) 70-33-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кукуевке под Курском начали отсыпать фрезератом дороги
Курян приглашают в «Школу предпринимателей»
В Курске обнаружили работающие киберклубы
Куряне могут обращаться в Следственный комитет через соцсеть
Курские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Быть блогером»
В Курской области создадут детский хоспис
В Курской области продолжается реконструкция автодороги Крым – Иванино
В Курской области клещи покусали 557 детей
На курянку завели дело за то, что она сорвала погон у полицейского
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Курян предупредили о дожде и грозах
Курянин продал технику из съемной квартиры
В Курске на Магистральном проезде произошел пожар
Карта распространения коронавируса в Курской области 19 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пневмоний
В Курске будут работать 195 избирательных участков
В Курской области школы будут строить с привлечением частных инвестиций
Курянин спас тонущего школьника
Коронавирус подтвердился еще у 77 курян