Курян приглашают в «Школу предпринимателей»
Региональная «Школа предпринимателей» вновь готова принять своих учеников. Образовательный проект, разработанный центром «Мой бизнес», стартует 23 июня.
Опытные или только начинающие свое дело представители сферы бизнеса получат свежие знания о предпринимательской деятельности. Обучение включает изучение следующих тем: «Основы предпринимательской деятельности», «Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства», «Менеджмент и маркетинг: основные понятия и применение в бизнесе», «Кадровое делопроизводство и регулирование трудовых правоотношений в сфере малого и среднего предпринимательства».
Встречи пройдут в онлайн-режиме с обсуждением практических ситуаций, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.
Прием заявок уже идет на сайте http://cpp46.ru и по номеру телефона: 8 (4712) 70-33-77.
ИСТОЧНИК KP.RU