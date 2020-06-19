2020-06-19T18:22:03+03:00
Общество

В Курске обнаружили работающие киберклубы

Они были открыты несмотря на ограничения
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время рейда было выявлено два работающих киберклубаВо время рейда было выявлено два работающих киберклубаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках операции «Подросток» специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций города и Центрального округа и сотрудники полиции обследовали пришкольные территории, дворы и общественные пространства.

– Подобные совместные рейды проводятся постоянно, – отметил начальник отдела по делам несовершеннолетних и профилактики правонарушений администрации города Антон Немцев. – Проверяем места, о которых сообщают горожане. Цель подобных мероприятий – выявить несовершеннолетних, нуждающихся в социально-правовой помощи со стороны госорганов, а также пресечь возможные нарушения общественного порядка и совершение преступлений.

По итогам рейда выявлены пять подростков моложе 16 лет, которые после 22.00 проводили время на улице. Их родители привлечены к административной ответственности.

Во время рейда было выявлено два киберклуба, которые, несмотря на эпидемиологическую обстановку и введенные ограничения, продолжали работу. Информация о них уже передана в соответствующие органы для проведения проверки и принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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