Курские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Быть блогером»

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:49:33+03:00

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Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой совместно с командой общенациональной программы «В кругу семьи» проводился конкурс «Быть блогером». Его участниками стали более 800 детей в возрасте 15-17 лет, активно ведущие страницы в социальных сетях.

Присланные работы оценивались по нескольким критериям: позитивность и креативность, художественное мастерство, грамотность и воплощение идеи. Учитывались и аккаунт блогера, и количество постов и подписчиков. В итоге конкурсной комиссией отобрано 85 победителей, среди которых 17 школьников из Курской области. В их числе и активисты Детского общественного совета, работающего при поддержке Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области Натальи Листопадовой.

«Очень рада за наших ребят, они активно принимали участие в этом конкурсе. Победители приглашены на II Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных, который состоится в Ярославле. Финалисты получат возможность обменяться опытом создания контента в социальных сетях, посетить мастер-классы, лекции, обучающие семинары по актерскому мастерству, режиссуре, драматургии, продвижении в интернете и психологии», - рассказала Наталья Геннадьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU