В Курской области создадут детский хоспис

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:38:54+03:00

На сегодняшний день в паллиативной помощи нуждаются 148 курских детей

Он разместится на территории детского санатория

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В Курской области планируют создать специализированное учреждение для помощи паллиативным детям. Содействие в организации его работы окажет петербургский хоспис.

Соответствующие договоренности достигнуты на встрече главы региона Романа Старовойта с протоиереем Александром Ткаченко и врио директора Санкт-Петербургского автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)» Ириной Кушнаревой.

На сегодняшний день в паллиативной помощи нуждаются 148 курских детей. Сейчас помощь неизлечимо больным детям оказывают в стационарах, отделениях милосердия соцучреждениях и силами выездных бригад медиков на дому. Создание хосписа позволит систематизировать эту работу и объединить на одной базе.

Разместить учреждение для помощи тяжелобольным детям планируют в здании бывшей школы на территории Областного детского санатория. Там создадут порядка десяти коек.

ИСТОЧНИК KP.RU