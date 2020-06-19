2020-06-19T15:56:21+03:00
Экономика

В Курской области продолжается реконструкция автодороги Крым – Иванино

Работы ведутся вблизи Журавлинки
Яна ШЕЛЕСТ
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Рабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытияРабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия
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В Курском районе вблизи села Журавлино продолжается реконструкция участка автомобильной дороги КрымИванино. Она является частью международного маршрута КиевГлухов – Курск – ВоронежСаратовКазахстан. Проезжую часть расширяют до четырех полос.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, установили барьеры на участке протяженностью 6,4 километра. Дачники жаловались на подтопления подземных пешеходных переходов возле трассы. До конца июня обочины и откосы укрепят засевом трав; это поможет избежать размывов и схода грязевых потоков.

Сейчас дорожники обустраивают объездные дороги возле подземных переходов, чтобы работы не препятствовали дачникам. Параллельно с этим они устанавливают водоотводные лотки. Объект планируют сдать в ноябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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