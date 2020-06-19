В Курской области продолжается реконструкция автодороги Крым – Иванино

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курском районе вблизи села Журавлино продолжается реконструкция участка автомобильной дороги Крым – Иванино. Она является частью международного маршрута Киев – Глухов – Курск – Воронеж – Саратов — Казахстан. Проезжую часть расширяют до четырех полос.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, установили барьеры на участке протяженностью 6,4 километра. Дачники жаловались на подтопления подземных пешеходных переходов возле трассы. До конца июня обочины и откосы укрепят засевом трав; это поможет избежать размывов и схода грязевых потоков.

Сейчас дорожники обустраивают объездные дороги возле подземных переходов, чтобы работы не препятствовали дачникам. Параллельно с этим они устанавливают водоотводные лотки. Объект планируют сдать в ноябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU