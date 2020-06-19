В Курской области клещи покусали 557 детей

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:46:08+03:00

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области продолжается сезон активности клещей. В этом году в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 1133 жителя Курской области, в том числе 557 детей.

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках. В Курской области не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако на нашей территории они переносят не менее серьезные заболевания - иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Курской области на сегодняшний день исследовано 1076 клещей, 16,5% из них оказались заражены инфекционными заболеваниями: 152 особи - боррелиями, 26 явились носителями гранулацитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

Пострадавшим от присасывания клеща необходимо обращаться к врачу-инфекционисту или терапевту в поликлинике. Извлеченного клеща нужно доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекций. В случае если исследованный клещ окажется инфицированным, пострадавшему сразу назначается профилактическое лечение для предупреждения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU